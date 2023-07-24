مجلس جامعة الأقصر يعتمد نتائج الفرق النهائية بالكليات

اعتمد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 53، نتائج امتحانات الطلاب للفرق النهائية بكليات الألسن والآثار والفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

وجرى اعتماد امتحان دور مايو لسنة 2023، للطلاب الناجحين بكليات الآلسن، وعددهم 142 طالبا وطالبة بنسبة 100%، وبكلية الآثار بنسبة نجاح بلغت 100%، وبكلية الفنون الجميلة بنسبة مئوية 99.55%، وفي كلية السياحة والفنادق بنسبة نجاح 85.88%، وبكلية الحاسبات والمعلومات بنسبة 100%.

فتح باب التقدم للدراسات العليا بالكليات

كما وافق المجلس على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة، بدءا من السبت 19 أغسطس وحتى الاثنين 21 سبتمبر 2023.

موعد قبول التحويلات

وبشأن القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، حدد مجلس جامعة الأقصر موعد قبول التحويلات، على أن يبدأ يوم الأحد 6 أغسطس وينتهي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024 بأسبوع.

قبول الطلاب المكفوفين

كما وافق المجلس على قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2023/2024، على أن يتم فتح باب القبول بدءا من الأحد 10 سبتمبر حتى الأحد 8 أكتوبر 2023.

منح درجة الماجستير لعدد من الباحثين

كما تم منح مجلس جامعة الأقصر درجة الماجستير لعدد من الباحثين، وهي: منح الباحث عصران عبد الفتاح عصران «من الخارج»، درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص تصوير شعبة تصوير زيتي، ومنح الباحث محمد عبد اللطيف محمد محارب «من الخارج» درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص نحت شعبة نحت بارز بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وفي كلية الآثار، تم منح الباحث هاني عبيد بدري موسى «من الخارج» درجة الماجستير في الآثار تخصص دقيق آثار مصرية قديمة قسم الآثار المصرية بكلية الأثار جامعة الأقصر.