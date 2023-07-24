«السياحة»: حجوزات لإقامة أكثر من 50 مؤتمرا بفنادق الأقصر وأسوان في الشتاء

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، والمُشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فنادق محافظة الأقصر تلقت حجوزات لإقامة أكثر من 50 مؤتمرا محليا وإقليميا ودوليا خلال فصل الشتاء المقبل، موضحا أن هذه المؤتمرات ستحدث انتعاشة كبيرة.

سياحة المؤتمرات في مدن الصعيد

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة، والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لـ«الوطن»، أن سياحة المؤتمرات من أكثر أنماط السياحة التي تدر دخلا، حيث أن غالبية قاصدي هذا النمط من ذوي الإنفاق المرتفع.

وأوضح، أن هناك حجوزات كثيرة تلقتها الأقصر وأسوان أيضا خلال الموسم السياحي الشتوي، لافتا إلى أن حجم الطلب على زيارة مدن الصعيد السياحية خلال شتاءعام 2023 أعلى مما كان عليه العام الماضي.

الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان خلال النصف الأول من العام الجاري كانت أعلى من نظيرتها العام الماضي بنسب تتجاوز 20%، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بمدن الصعيد السياحية.