تكليف عميد «فنون جميلة الأقصر» بتمثيل المنظمة العالمية للمسابقات الفنية بإسبانيا

تلقى الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، تكليفا رسميا من المنظمة العالمية للمسابقات الفنية بإسبانيا «OMC ART»، ومقرها مدينة مالقة الإسبانية، الذي يفيد نيل ثقتهم الكاملة، وتوليه منصب رئاسة الفعاليات والمسابقات التشكيلية القارية لآسيا والوطن العربي، ممثلاً عن المنظمة لمدة خمس سنوات.

فنون جميلة الأقصر

يذكر أن الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد فنون جميلة الأقصر، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها؛ وسام اتحاد شباب الوطن العربي في الفنون 1996، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والشيخ خالد القاسمي، رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، والجائزة الكبرى بينالي الإكوادور الدولي 2006، الجائزة الكبرى بينالي الثقافة والفنون الدولي 2013، والجائزة الكبرى بينالي بورسعيد 2005، وجائزة شهادة التقدير من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 1999.

ومن الجدير بالذكر أن عميد فنون جميلة الأقصر، شغل منصب مدير الجودة وأنشأ نظاما داخليا للجودة في كلية الفنون الجميلة 2007-2010، ووكيلا للدراسات العليا والبحوث 2016-2022 ، وعميد كلية الفنون الجميلة من 2021 حتى الآن، كما حصل عميد فنون جميلة الأقصر، على الجائزة الأولى في صالون الشباب في الجرافيك مرتين في 1998، و2003، والجائزة الثانية في الجرافيك مرتين في 2000، و2001. كما حصل على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجستير 2000، وحصل مؤخرا على وسام النيل من رئيس مدينة ساكس بمقاطعة اليكانتي في أغسطس 2022.