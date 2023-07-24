«حقوق الإنسان»: تدشين «وحدات» بجميع الوزارات.. أبرز إنجازات اللجنة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً خلال دور الانعقاد الثالث، حيث عقدت 60 اجتماعاً، واستقبلت 23 وفداً برلمانياً، وناقشت 34 طلب إحاطة، واستضافت العديد من الوزراء، على رأسهم وزيرا البيئة والثقافة، للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزارات. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن اللجنة ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من أعضائها، وسبل التعاون مع الوزارات المعنية، للتأكد من تنفيذ التوصيات التى تصدر منها.

ما أبرز إنجازات لجنة حقوق الإنسان خلال الانعقاد الماضى؟

- اللجنة قامت بجهود كبيرة؛ منها متابعة إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات، وعقدت اجتماعات مع معظم الوزارات فى هذا الشأن، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021 وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقاً للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة فى أكثر من اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ للخروج بآليات للعمل ومتابعة تنفيذ الأهداف التى تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، لعرض دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية.

وماذا عن التعاون مع المؤسسات المختلفة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- بذلت اللجنة جهوداً حثيثة فى هذا الشأن، حيث دعت المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاءه لمتابعة خطة المجلس فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استضافة أعضاء المجلس أكثر من مرة، مع التأكيد على دعم مجلس النواب للمجلس القومى، خاصة فى إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس. وتم دعوة رؤساء جامعات (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها)؛ لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعقد اجتماع لمناقشة الجهود والخطوات التى قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، التى تتضمن الإجراءات التى تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما دعت اللجنة رؤساء الجامعات الخاصة التالية (الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، و6 أكتوبر، ومودرن أكاديمى، والعلمين، والأهرام الكندية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا)؛ لإقامة حوار حول دور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم دعوة رؤساء الجامعات التالية (سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان) للأمر نفسه. وتم عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وعقدنا لقاءات مع المؤسسات الإعلامية، بشأن استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعى بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وماذا عن التعاون مع المنظمات الدولية؟

- تم عقد كثير من اللقاءات، من بينها لقاء مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية؛ لبحث سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى وبصفة خاصة اللجان المعنية بملف حقوق الإنسان فى كل من لجان المشرق المعنية بشئون الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والمسئول عن ملف مصر ببرلمان الاتحاد الأوروبى. وعلى صعيد أعمال اللجنة دولياً قامت اللجنة بعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم، أهمها وفد مجلس الشيوخ الإيطالى، ووفد الاتحاد الأوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الإنسان؛ لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.

حدثنا عن نشاط اللجنة بشأن دعم المرأة وحقوقها.

- عقدت اللجنة اجتماعات مع وزارة التضامن، والمجلس القومى للمرأة؛ لمناقشة دور مراكز وبرامج التأهيل النفسى للمطلقة، ونسقنا مع المجلس القومى للمرأة؛ لبحث أوجه التعاون، والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس، كما عقدت اللجنة اجتماعاً مهماً مع رئيس التحالف الوطنى لمنظمات العمل الأهلى التنموى، وأمين سر التحالف؛ لبحث أوجه العمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والتحالف الوطنى لمنظمات العمل الأهلى.

ذوو الهمم

لم تدخر اللجنة جهداً فى حل أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوى الهمم على الطرق والأرصفة والمواصلات والمستشفيات، ما يؤدى إلى صعوبة التنقل ومعاناتهم كحق من حقوق الإنسان.