رئيس البرلمان العربي يزور مجلس الشيوخ لتعزيز التعاون

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في مكتبه، اليوم، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي.

خلال اللقاء، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بدور البرلمان العربي الداعم لكل القضايا العربية بمختلف المحافل الدولية، كما ثمن جهود وقدرة السيد عادل العسومي في إدارة الملفات المختلفة، وهو ما عاد بالثقة من الأطراف العربية في قدرة البرلمان العربي على تبني قضاياها.

جهود البرلمان العربي

من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية دور مصر قيادة ومؤسسات في دعم جهود البرلمان العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، لافتاً إلى أنّ التعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي يعد نموذجاً يجب تعميمه بين كل المؤسسات «العربية-العربية».

كما أشاد بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي، مؤكداً أن كثيراً من المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي تنطلق من توجيهات الرئيس السيسي بأهمية الحرص على أن يكون دور البرلمان العربي فعالاً وقائماً على التوازن والحكمة والعقلانية.

الأمين العام لمجلس الشيوخ

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ واللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي.