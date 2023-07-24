حمزة نمرة يطرح البرومو الدعائي لأغنيتي إسكندرية وغروب (فيديو)

طرح الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيتي إسكندرية وغروب، والمقرر طرحهما الأربعاء المقبل.

ونشر حمزة نمرة، البرومو الدعائي، وعلق عليه: «إسكندرية و غروب يوم الأربعاء 26 يوليو 7 مساء بتوقيت القاهرة، أربعاء جديد، أغاني جديدة من ألبوم رايق».

حمزة نمرة يروج لأغانيه الجديدة

وروج أمس حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغانيه الجديدة والمقرر طرحها الأربعاء المقبل؛ إذ نشر البوستر الدعائي وعلق عليه: «الغروب.. منظر الغروب على البحر دايما بيلهمني.. قصص وحكايات وذكريات، كل واحد فينا وله حكاية معاه، استنوا أغنية إسكندرية وأغنية غروب الأربعاء اللي جاي الساعة 7 مساء».