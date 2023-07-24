الجزائر تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد احتجاجا على حرق المصحف

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الإثنين، قرارا باستدعاء سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد؛ احتجاجا على تكرار الإساءة إلى المصحف الشريف.

وقالت الوزارة في بيان لها: «أبلغت الجزائر الدبلوماسيين المعنيين بإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللا أخلاقية واللا حضارية، التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتستفز مشاعرهم».

وتابعت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: «هذه التصرفات بفظاعتها وطبيعتها النكراء لا تمت بصلة لحرية التعبير كما يدعي زورًا وبهتانًا من يرافعون ويروّجون وينتفعون منها، وإنه من غير اللائق أن يُتَخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعًا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة».

اتخاذ قرارات لمنع تكرار الحدث

وطالبت الخارجية الجزائرية باتخاذ سلطات البلدين تحركات من أجل منع تكرار هذه الأعمال خاصة بعد حرق شخصين نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم الإثنين، وإقدام مواطن عراقي مهاجر للسويد على حرق نسخة من القرآن للمرة الثانية أمام سفارة بغداد في ستوكهولم.

استدعاءات متكررة للسفراء

واستدعت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن سفراء السويد بعد واقعة حرق المصحف في الوقت الذي استنكرت فيه مصر الحرق المتكرر للمصحف الشريف مبينة أن ذلك يهدد السلم ويدعو للعنصرية والكراهية.