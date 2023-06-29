مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين حرق المصحف في تظاهرة بالسويد: ينم عن الكراهية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، موافقة السلطات السويدية على تنظيم تظاهرة لحرق القرآن الكريم خارج مسجد استوكهولم الكبير، تزامنا مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء الأرض بعيد الأضحى المبارك وأداء فريضة الحج.

التحذير من تبعات حرق المصحف

ويحذر مرصد الأزهر من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية في النفوس في وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التي تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة.

ويضيف المرصد أن السماح بمثل هذه التظاهرات تحت مسمى حرية التعبير ما هو إلا استفزاز لمشاعر ملياري مسلم، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية إلى إدانة تلك الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير بل هي أحد أوجه الكراهية والعنصرية.