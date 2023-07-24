«المصريين الأحرار»: جربنا جميع النظم الانتخابية على أرض الواقع

طالب حزب المصريين الأحرار بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة في الانتخابات، معتبرا إياها النظام الأمثل لثراء الحياة السياسة، وأنها تخلق تنافسية بين المشاركين، بحسب ما قاله إسلام الغازولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، مشيرا إلى أن كل النظم الانتخابية جرى تجربتها على أرض الواقع من قبل الحزب وجرى رصد إيجابيات وسلبيات كل منها.

المصريين الأحرار: القائمة النسبية تخفف الجهود على الحكومة

وأضاف «الغازولي»، خلال جلسات الحوار الوطني، أن العمل بالقوائم النسبية يخفف على الدولة نفقات الإعادة وإجراءات التأمين، فضلا عن الجهود الإضافية التي تقع على كاهل وزارات بعينها مثل «الدفاع، الخارجية، الداخلية والعدل».

الغازولي: القوائم المغلقة المطلقة تهدر الكثير من الأصوات

وتابع أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يهدر الكثير من الأصوات، موضحا أنه إذ فاز أحد المتنافسين بنسبة 51% يعني ذلك إهدار 49% من الأصوات للناخبين، بينما في الفردي يهدر الكثير من الأصوات المتبقية، فضلا عن اعتماد الفردي على نظام «القبلي والخدمي» وليس على برامج ورؤى رقابية تشريعية.