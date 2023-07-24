«المصري الديمقراطي»: نؤيد القائمة النسبية والرأي الأخير للمواطن

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديقراطي، إن الحزب يؤيد نظام القائمة النسبية لأنه من وجهة نظر الحزب تمثل نظاما أكثرعدالة، وتعبر بصورة أفضل عن الشعب المصري، وقال إن القائمة المطلقة أو الانتخابات الفردية من يفوز فيها يحصل على 50%+1، على عكس القائمة النسبية التي لا يحدث فيها تهدير للأصوات.

وأضاف زهران في تصريحات لـ«الوطن»، أن القائمة النسبية على عكس القائمة المطلقة الذي إذا حصلت القائمة على أقل من 50%+1 لا تحصل على أي شيء، موضحا أنه في ظل القائمة النسبية ممكن نوفي الكوتة، وهناك خبراء وضعوا مشروعات قوانين تفي بالكوتة.

مميزات القائمة النسبية

ولفت رئيس حزب المصري الديمقراطي إلى أنه يفضل هذه الطريقة، وهناك أكثر من مشروع يحقق الكوتة وفي نفس الوقت يكون قائمة نسبية، مضيفا أن نظام القائمة النسبية مناسب في حالة تعدد الأحزاب، لذلك يعتبر النظام مناسب لنا في الوقت الحالي، والناخب في نظام القائمة النسبية تكون مرجعيته لبرنامج الحزب نفسه، وفي القائمة النسبية للأسماء أهمية كبيرة ويتصدر القوائم النسبية فى أغلب الأوقات أشخاص لهم شعبية كبيرة أو معروفون للرأي العام.