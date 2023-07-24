رئيس حزب الجيل: الدستور فتح المجال واسعا أمام أي نظام انتخابي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن نظام القائمة النسبية دستوري 100%، مشيرا إلى أن الدستور فتح المجال واسعا لأي نظام انتخابي عندما قال تجرى الانتخابات بنظام القائمة أو بالنظام الفردي أو بأي نظام يجمع بينهما، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستوري ولن تكون عليه أي طعون حول دستوريته.

حزب الجيل: القائمة المطلقة لن تجعل البرلمان يمثل الشعب

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة لن تجعل البرلمان بغرفتيه يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ولن تمثل فيه الأحزاب السياسية التي هي أساس النظام السياسي للبلاد كما تقول المادة الخامسة من الدستور، إن القائمة المطلقة على مستوى المحافظة والجمهورية تهدر الأصوات ولن تمثل الناخبين تمثيلا عادلا وفق الأصوات التي حصل عليها حزب من الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات بقوائم انتخابية.

حزب الجيل يطالب بتطبيق القائمة النسبية في النظام الانتخابي

وطالب حزب الجيل بتغيير النظام الانتخابي الحالي ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ويقترح أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية، لافتا إلى أن هذا النظام هو أفضل الأنظمة الانتخابية؛ لأنه يقوي الأحزاب السياسية ويجعلها مؤثرة في حياتنا السياسية والبرلمانية.