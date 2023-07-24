مدير أوبرا الإسكندرية: إقبال الشباب على المهرجان الصيفي كان المشهد الأبرز

4 ليالٍ من الإبداع الفني المميز ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، واختتم مساء أمس الأول، كانت كفيلة أن تلقي بتأثيرها الإيجابي على أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط الذين حرصوا على حضور المهرجان ليرفع شعار كامل العدد خلال حفلاته المختلفة، ما خلق حالة فنية رائعة في مدينة الفن والثقافة.

«الوطن» التقت بالدكتورة هدى حسني، عازفة الكلارينت ومدير دار أوبرا الإسكندرية، للوقوف على رؤيتها لذلك المهرجان الذي يعد الأول تحت قيادتها، وكذلك الخطط المستقبلية لمواصلة النجاح الفني.

كيف رأيت المهرجان الصيفي الأول تحت قيادتك؟

مدينة الإسكندرية لها طابع خاص، ولها مكانة عند الكثير من الفنانين والذين بدأوا مسيرتهم الفنية منها، لذا فأنا سعيدة جدا هذا العام لأن الإسكندرية تعيش حالة من الحراك الفني بعدد من الحفلات المتميزة هذا الصيف، والتي تقدمها دار أوبرا الإسكندرية لروادها، فالصيف هذا العام يشهد انتعاشة فنية ولكنها مسئولية كبيرة على عاتقي أتمنى أن أكون أهل لها.

كيف اختلف المهرجان الصيفي بالأوبرا عن المسرح الروماني؟

طبعا إقامة المهرجان في أوبرا الإسكندرية هذا العام شجع العديد من جمهور الثغر على الحضور، وكان الإقبال كبيرا للاستمتاع بالعروض الفنية.

ما هو المشهد الأهم خلال أيام المهرجان؟

المشهد الأهم الذي أسعدني جدا تمثل في الإقبال الكبير من الشباب لحضور حفلات المهرجان، وأيضا ضيوفنا من الدول المختلفة، بالإضافة إلى حضور براعم الثغر لحفلات مركز تنمية المواهب بالساحة الخارجية لتشجيع أصدقائهم، وللتعرف على أنشطة المركز المختلفة، حيث تم تقديم فصل العود والجيتار والإيقاع لحفلات فنية أسعدت الجمهور.

ما هي مخططات دار أوبرا الإسكندرية لباقي الموسم الصيفي؟

مهتمون جدا بتقديم العديد من الحفلات المتميزة والعروض الفنية خلال الفترة المقبلة، وسنسعى جاهدين لتقديم ما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وهدفنا خلال المرحلة القادمة نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، من خلال ما تقدمه دار أوبرا الإسكندرية من فن راق، سواء كانت أنشطة أو حفلات فنية.