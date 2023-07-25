مصرع شاب بعد زفاف شقيقته بساعات في الفيوم.. سقط داخل حفرة خرسانية

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، خاصة سكان منطقة منشأة البكري بالحواتم، عقب وفاة شاب يدعى إسلام منصور عطية، 25 سنة، مساء اليوم، ثاني أيام زفاف شقيقته، متأثرًا بإصابته بتهتك في المعدة والكلى اليسرى، عقب سقوطه في حفرة عمقها نحو 18 مترًا، ليتحول الفرح إلى حزن والزغاريد إلى صرخات.

وكان الشاب قد أصيب إصابات خطيرة في الساعات الأخيرة جراء سقوطه في الحفرة ليلة زفاف شقيقته، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنّ جميع محاولات الأطباء باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الإثنين.

بلاغ بإصابة شاب سقط في حفرة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد إصابة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، بإصابات خطيرة جراء سقوطه في حفرة عمقها 18 مترًا على طريق «بني سويف - المدابغ»، أثناء عودته إلى منزله من حفل زفاف شقيقته.

نقل المصاب للمستشفى

وجرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ إصابته بتهتك في المعدة والكلى اليسرى، وجرى إدخاله إلى العمليات وإجراء عمليات جراحية لإيقاف النزيف ومحاولة إنقاذ حياته، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

تسليم الجثمان لذويه

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.