وفاة شاب بشكل مفاجئ أثناء سيره بالشارع بالفيوم.. «مات على الرصيف»

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه قبل قليل، فجأة أمام المارة بشارع المرور، حيث انزلقت قدماه من على الرصيف وسقط أرضًا، وهرع المارة لمساعدته ليتفاجئوا بوفاته فورًا وسط ذهول الجميع، الذين أبلغوا الشرطة على الفور.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان وفاة الشاب، لنقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمصرع شاب بصورة مفاجئة أثناء سيره في الشارع، أعلى رصيف بجوار إدارة مرور الفيوم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب في العقد الثالث من العمر يدعى أحمد شعبان السيد، 35 سنة، ومقيم مساكن المرور، فور انزلاقه من على الرصيف أثناء سيره.

ارتطم رأسه بحجر

وأفاد شهود العيان في محضر الشرطة، أنّ الشاب كان يسير أعلى الرصيف، واختل توازنه فجأة وانزلقت قدماه، فسقط أرضًا وارتطمت رأسه بحجر، ليفقد الوعي على الفور، فاستغاث الأهالي بالإسعاف لنقله إلى المستشفى، لكن تبينّ أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه أرضًا.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الوفاة.