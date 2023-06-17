فرص عمل في مستشفى الفيوم الجديد بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلن مستشفى الفيوم العام الجديدة بدمو بمحافظة الفيوم، عن حاجته إلى 103 موظفين وعاملين لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، في عدد من الوظائف المختلفة المتاحة بالمستشفى، وذلك استعدادًا لافتتاحه قريبًا، حيث تبدأ الرواتب من 3500 جنيهً فأكثر حسب الوظيفة، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى، شريطة أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن وظائف مستشفى الفيوم العام الجديد، والأوراق المطلوبة والشروط ومكان التقديم.

وظائف مستشفى الفيوم الجديد

وكشف مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو، في بيان له، عن توافر فرص عمل لـ103 موظفين وعاملين في مختلف المجالات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة كالتالي:

- 12 شخصًا في وظائف إدارية بنظام التعاقد.

- 28 شخصًا في وظيفة فرد أمن بنظام التعاقد.

- 7 أشخاص في وظيفة سائق.

- 33 شخصا في وظيفة عامل نظافة.

- 6 أشخاص في وظيفة عامل بوفيه.

- 4 أشخاص في وظيفة فني كهرباء.

- شخصان في وظيفة نجار.

- 5 أشخاص في وظيفة طبّاخ.

- 4 أشخاص في وظيفة عمال صرف صحي وأعمال سباكة.

- شخصان في وظيفة ساعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الفيوم

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو، فإنّ الإدارة أوضحت أنّها تتمثل في الآتي:

- شهادة تخرج لا تقل عن دبلوم.

- فيش جنائي موجه إلى المستشفى العام الجديدة بدمو.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- شهادة الميلاد مميكنة.

- 3 صور شخصية للمتقدم للحصول على الوظيفة.

- صورة البطاقة الشخصية.

مكان التقديم لوظائف مستشفى الفيوم

وفيما يخص مكان التقديم للوظائف، فإنّه يتم التقديم في مستشفى الفيوم العام القديمة بشارع النبوي المهندس بمدينة الفيوم، ويفضل أن يكون المتقدمين من قاطني المناطق القريبة من دمو، مثل قرى دمو، وهوارة المقطع، ودمشقين، وهوارة عدلان، واللاهون.