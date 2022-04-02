قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022 ومواعيد عرضها

يحرص المشاهدون على متابعة البرامج الدينية في رمضان 2022 في القنوات التليفزيونية المختلفة، نظرا لأن شهر رمضان يكثر فيه العبادة والابتهالات، لذلك يبحث المشاهدون بشكل مكثف على البرامج الدينية التي تتحدث عن عظمة الدين الإسلامي وفضل شهر رمضان والحكم والمواعظ وقصص القرآن الكريم.

البرامج الدينية في رمضان 2022

وتتضمن قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022 المذاعة على شاشة قناة «DMC» برنامج «لعلهم يفقهون» ويذاع يوميا الساعة 3:30 عصرا والإعادة الساعة 5 فجرا، تقديم الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ رمضان عبدالمعز.

كما تعرض قناة «DMC»، ضمن قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022 برنامج جديد يحمل اسم «يحب الجمال» يقدمه الداعية أسامة الأزهري والإعلامي أحمد الدريني يوميا خلال شهر رمضان المبارك وذلك في تمام الرابعة والربع عصرا.

مواعيد عرض برنامج «مصر أرض المجددين»

وتتضمن قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022 برنامج «مصر أرض المجددين»، والذي يقدمه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق مع الإعلامي عمرو خليل.

ويذاع البرنامج على شاشة قناة الحياة الساعة 1 ظهرا، وعلى قناة CBC الساعة 5:45 عصرا، وعلى التليفزيون المصري الساعة 1:30 ظهرا، وعلى قناة ON الساعة 12:15 ظهرا.

برنامج شيخ الأزهر

كما يواصل الداعية مصطفى حسني لقاء جمهوره عبر شاشة ON والذي يأتي ضمن قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022، ويحمل البرنامج في موسمه الجديد اسم «القناع»، ويعرض يوميا الساعة 5:30 مساء، كما يذاع برنامج «قلوب عامرة» للدكتور نادية عمارة، ويذاع على شاشة قناة ON في الساعة 4:35 مساء.

ومن أبرز قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022 برنامج «الطيب» لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية منها قناة الحياة والتليفزيون المصري.