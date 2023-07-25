محافظة القاهرة تكشف عن عدد مكاتب تحفيظ القرآن والأئمة والعاملين بالمساجد

قالت محافظة القاهرة، إن عدد مكاتب التحفيظ بالمحافظة خلال عام 2023، بلغ 6 مقسمة على خمسة أحياء، وهي النزهة به مكتبان، وعدد المستفيدين منهما 422 متسفيدا 120 طالبا، و302 طالبة، وحي عين شمس، به مكتب تحفيظ، وعدد المستفيدين 145 بواقع 123 طالبة، و22 طالبا، بينما يضم حي وسط مكتبا، وعدد المستفيدين 119 طالبا، و150 طالبة، أما حي السيدة زينب به مكتب تحفيظ، وبلغ عدد المستفيدين منه 252، وحي حلوان به مكتب يستفيد منه 266.

أئمة الزوايا والمساجد بالقاهرة

وفيما يتعلق بتوزيع أئمة المساجد والزوايا الحكومية والأهلية بمناطق محافظة القاهرة، تشمل 1951 إماما وخطيبا، و257 مقيم شعائر، و7620 عاملا للمساجد والزوايا الحكومية، أما المساجد والزوايا الأهلية، تضم 1358 إماما و1181 مقيم شعائر، و1276 عاملا، حيث تشمل المنطقة الشرقية بها 690 إماما وخطيبا، و86 مقيم شعائر، و2324 عاملا في المساجد والزوايا الحكومية، أما المساجد والزوايا الأهلية، تضم 189 إماما وخطيبا و581 مقيم شعائر، و458 عاملا.

توزيع الأئمة بالمساجد الحكومية

وفي أحياء المنطقة الغربية، تضم المساجد الحكومية 252 إماما و69 مقيم شعائر، و1264 عاملا، أما المساجد والزوايا الأهلية، بها 167 إماما و223 مؤذنا و423 عاملا، بينما تضم أحياء المنطقة الشمالية بالمساجد الحكومية 260 إماما وخطيبا و42 مقيم شعائر، و938 عاملا، أما الزوايا والمساجد الأهلية، تشمل 89 إماما و122 مقيم شعائر، و135 عاملا، وأحياء المنطقة الجنوبية بها 498 إماما و50 مقيم شعائر، و2144 عاملا بالمساجد الحكومية، أما المساجد الأهلية بها 593 إماما وخطيبا، و225 مقيم شعائر، و223 عاملا.