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محافظة القاهرة: الانتهاء من صرف التعويضات للمتضررين من إزالة مساكن ألماظة

كتب:

وائل فايز
08:05 م | الإثنين 24 يوليو 2023
جولة نائب محافظ القاهرة بمساكن ألماظة

جولة نائب محافظ القاهرة بمساكن ألماظة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات اللازمة للمواطنين، بشأن أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها، باعتبارها مدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

صرف تعويضات لسكان الشارع قبل إخلائهم

وأشار نائب المحافظ، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، حيث لم يضار مواطن واحد، ولم تتم أعمال الإخلاء والإزالة قبل صرف التعويضات المستحقة، حتى تتمكن الأسر من التصرف وإيجاد البديل، وهي تعويضات عادلة ومناسبة، وتم تحديدها وفق مقيم عقاري، كما تم التفاعل والتواصل مع الأسر باستمرار وتقديم كل الدعم لهم في إطار الدور الذي تقوم به المحافظة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.