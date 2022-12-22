الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف إمام وخطيب ومدرس وعامل بـ«الأوقاف»

يبحث الكثيرون عن أهم الشروط الواجب توافرها للتقديم بوظائف وزارة الأوقاف المصرية في المسابقة الجديدة لتعيين ألف إمام وخطيب ومدرس، وألف عامل مسجد بالوزارة نهاية يناير المقبل.

وحول الشروط اللازمة للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم مراعاة البعد الجغرافي في شروط خوض المسابقة، بما يخدم سد العجز في كل محافظة، وإلزام كل متقدم بالتقديم في محافظته فقط المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل دراسي عال مناسب للوظيفة التي يقدم لها.

يجب أن يكون حاصلا على تقدير عام عال.

يجب أن يلتزم بقوانين العمل والسلوك الحسن.

يجب أن يكون سليم صحياً.

يجب إتمام أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

يجب ألا يقل عمر المقدم للوظائف عن 30 عاما.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على الوظيفة عن 40 عاما.

يجب اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة والمقابلة النهائية.

يجب ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارت خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف عن الأوراق المطلوبة للتقديم بالوظائف كالتالي:

صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الجيش أو موقفك من التجنيد.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من رخصة القيادة المهنية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في المسابقات السابقة، عن طريقة التقديم على الوظائف الخاصة بها، مؤكدة أنه على من يرغب بالتقديم في إحدى الوظائف رفع المستندات المطلوبة وإرسال طلب التقديم الخاص به لوزارة الأوقاف علي الموقع الإلكتروني.