تفاصيل حفل علي الحجار في ساقية الصاوي.. الموعد وسعر التذكرة

يحيي الفنان الكبير علي الحجار، حفلا غنائيا، السبت المقبل، بساقية الصاوي، ليكمل بها حفلاته الغنائية التي بدأها العام الجاري.

ويقدم الحجار، خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه القديمة وتترات مسلسلاته التي يعشقها الجمهور، كما يقدم بعض الأغاني الجديدة من ألبومه «بطلة حكايتي».

ومن المقرر أن يبدأ سعر التذكرة من 150 جنيهًا.

آخر أعمال علي الحجار

وطرح الفنان علي الحجار، مؤخرا، أغنية «الساعة 12 ودقيقة» من كلمات سالم الشهباني، وألحان أحمد حمدي رؤوف، وتوزيع أحمد شعتوت، وتدور قصة الأغنية في إطار الاحتفالات برأس السنة، حول توديع عام مضى واستقبال عام جديد.