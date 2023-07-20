أسعار حفلات مسلم وعلي الحجار وسيمون على مسرح ساقية الصاوي

تُنظّم ساقية الصاوي في الزمالك، اليوم، حفلين الأول للفنان مسلم، والثاني لفريق WKND CMDY، لتقديم باقة متنوعة من الأغنيات والتي يمكن لمجهور الساقية الاستمتاع بها خلال إجازة نهاية الأسبوع، وتحديدا وأن اليوم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

واستمرارًا للأخبار الخدمية التي يبحث عنها الجمهور، نستعرض في التقرير التالي تفاصيل حفلات اليوم، وبرنامج الساقية حتى نهاية يوليو الجاري، على هذا النحو:

- حفل مُسلم

يبدأ سعر الحفل من 250 جنيهًا، ويُقام حفل مسلم اليوم 20 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل WKND CMDY

يبدأ سعر تذكرة الحفل من 150 جنيهًا اليوم، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

- حفل علي الهلباوي

يوم 21 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 100 جنيه.

- حفل سيمون

يوم 22 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيهًا.

- حفل الكيان بقيادة عزمي

يوم 22 يوليو الجاري، ويبدأ سعر التذكرة من 120 جنيهًا.

- حفل ابن البطة السودة

يوم 24 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 60 جنيهًا.

- حفل هيتومي إديميتسو

يوم 24 يوليو الجاري، ويبدأ سعر التذكرة من 100 جنيه.

- حفل Star Light Choir

يوم 25 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 80 جنيهًا.

- حفل الأنامل الصغيرة

يوم 26 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 80 جنيهًا.

- حفل سمر طارق

يوم 27 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيهًا.

- حفل علي قنديل

يوم 28 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيهًا.

- حفل على الحجار

يوم 29 يوليو الجاري، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيهًا.

- حفل رُفعت الجلسة

يوم 31 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 60 جنيهًا.

- حفل وصلة سماع

يوم 31 يوليو، ويبدأ سعر التذكرة من 100 جنيه.