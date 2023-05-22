موعد حفل على الحجار في ساقية الصاوي.. اعرف أسعار التذاكر

صوت الفن الراقي والذوق العالي، الذي تألق في أعمال غنائية مهمة وتترات مسلسلات من الثمانينيات وحتى الآن، إنه المطرب الكبير على الحجار، الذي ينتظر الكثيرون حفلاته بشوق، لذا تستعد ساقية الصاوي له بحفل مميز في مطلع شهر يونيو المقبل.

موعد حفل على الحجار وسعر تذكرته

ويقام حفل المطرب الكبير على الحجار في ساقية الصاوي يوم السبت الثالث من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة النهر، وتبدأ أسعار التذاكر من 280 جنيها، ويمكن حجز التذاكر من موقع ساقية الصاوي المخصص لحجز تذاكر الحفلات من هنــــــــــــــا.

حفل أم كلثوم في ساقية الصاوي

كما تستعد ساقية الصاوي بحفل مميز لكوكب الشرق في بداية شهر يونيو تحت عنوان: «أم كلثوم تعود من جديد»، تقدم فيه باقة مميزة من أغاني أم كلثوم والذي تقدمه عرائس تغني «سيرة الحب وأنت الحب»، في حفلين متتاليين الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:30 مساءً، على مسرح عرائس الساقية، ويتراوح سعر التذاكر بين 50 و60 جنيها.

حفلات ساقية الصاوي في نهاية شهر مايو

وتقدم ساقية الصاوي مجموعة من الحفلات الشبابية والمميزة في نهاية شهر مايو ومواعيد كالتالي:

حفل عجائب الديسكو السبعة، الساعة 9:30 يوم الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيه.

حفل علي قنديل، يوم 26 مايو الساعة 4:30 والساعة 8:30 مساء بقاعة النهر وسعر التذكرة 250 جنيها.

حفل كاسيت باند، يقام يوم 26 مايو في تمام الساعة 8:30 وسعر تذكرة الحفل 100 جنيه.