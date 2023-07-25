«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على إلغاء روسيا 20 مليار دولار من ديون أفريقيا

سلطت قناة «القاهرة الإخبارية» الضوءَ على القرار الروسي بإلغاء 20 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية، حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده ستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية.

الرئيس الروسي يؤكد تزايد حجم التبادل بين بلاده والقارة الأفريقية

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل بين بلاده والقارة يتزايد عاما بعد الآخر، وسجل بعد نهاية العام الماضي نحو 18 مليار دولار.

وجاء في التقرير الذي عرضته القناة، أن إسقاط الديون عن أفريقيا أمر داعم للقارة التي تضاعفت ديونها 5 مرات في العامين الماضيين، لتلامس حاجز التريليون دولار.

تعليق صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي أكد أن أزمة التمويل تعرض التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية للخطر، ودعا إلى زيادة الدعم الدولي لتلك الدول، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 22 دولة أفريقية تعاني بالفعل أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وتتركز 66% من ديون القارة في 9 بلدان، تتصدرها جنوب أفريقيا بحصة تبلغ 15%.