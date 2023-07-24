حالة الطقس اليوم.. الموجة الحارة تشتد نهارا وشبورة في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار الموجة الحارة، ليسود طقس شديدة الحرارة، والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية.

طقس مائل للحرارة والرطوبة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة ليلا على الأنحاء كافة، مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وتصاحبه شبورة مائية حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم، نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.