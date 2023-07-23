كل ما تريد معرفته عن موجة الطقس الحارة.. «نعيش في تطرف مناخي» (فيديو)

«نعيش في تطرف مناخي».. جملة وصفت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تشهده البلاد هذه الأيام من موجة شديدة الحرارة، تستمر عدّة أسابيع، وكشفت الهيئة عن تفاصيل الموجة الحارة، كما يلي.

- ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- تأثر الطقس بمنخفض الهند الموسمي.

- نسب الرطوبة تتجاوز 95%.

- «القبة الحرارية» تؤثر على المناخ بمصر، وهي عبارة عن مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة بطبقة قريبة من سطح الأرض.

ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى بداية أغسطس

- ذروة الارتفاع بنسب الرطوبة تكون في فترات الليل.

- توقف نشاط الرياح، ما يزيد الشعور بارتفاع الحرارة والرطوبة.

- السواحل الشمالية درجات حرارتها أقل لكن نسب الرطوبة بها الأعلى على الإطلاق لقربها من سطح البحر.

- موجة الارتفاع بدرجات الحرارة مستمرة حتى بداية شهر أغسطس.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم فترات طويلة يؤثر على القلب ويعرض الجسم للإجهاد الحراري.

- نشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

- العالم كله يعاني من التغيرات المناخية، وبعض دول أوروبا درجة الحرارة بها أصبحت أعلى من درجات الحرارة في مصر.

- نعيش تطرف مناخي كبير.

- شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.