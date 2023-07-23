خلال الطقس الحار.. 5 نصائح مهمة لحماية مرضى الكلى من الجفاف

كشفت مديرية الصحة بالشرقية، مدى خطورة تعرض مرضى الكلى للشمس لفترات طويلة، أو الإجهاد الحراري، ودعت المديرية مرضى الكلى بمحاولة تقليل أو منع التعرض للشمس خلال فترة ارتفاع الحرارة.

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية كيفية وقاية مرضى الكلى من الإجهاد الحراري، وتقليل مخاطر إصاباتهم جراء التعرض للشمس.

أعراض إصابة مرضى الكلى نتيجة التعرض للشمس

أوضحت مديرية الصحة بالشرقية، أن الجفاف يحدث عند تعرض مرضى الكلى لأشعة الشمس، خلال محاولة الجسد تخفيض درجات الحرارة عن طريق العرق لكنه يعجز عن ذلك فينخفض ضغط الدم وتنخفض وظائف الكلى.

تحلل العضلات وقصور العضلات

أوضح المديرية أنه قد يحدث تحلل للعضلات وقصور في عضلة القلب نتيجة التعرض لأشعة الشمس لذلك يجب الحذر من تطور الأمر والإصابة بالفشل الكلوي.

وأشارت صحة الشرقية، إلى أن تناول المضادات غير الاستيرويدية والمسكنات يؤدي إلى فشل كلوي حاد، وفي حال الشعور ببعض الأعراض كصعوبة التنفس والضيق ضرورة التعرض لمروحة لرذاذ مياه بارد أو التعرض للمروحة.

عمل كمادات باردة لمصاب الجفاف:

وأشارت الصحة إلى التعامل مع حالات الإصابة لمرضى الكلى المشتبه بتعرضهم للشمس لا يجب تقديم الماء لهم أو تناول عن طريق الفم، بل يتم إجراء كمادات باردة ووضعها على مجرى التنفس وتوصيله إلى أقرب مستشفى طوارئ.

تجنب الجفاف وتجنب العرق

ونصحت المديرية بضرورة تجنب الإصابة بالجفاف من خلال التعرض للحرارة المرتفعة، أو عمل مجهود شاق يستدعى العرق الشديد والإجهاد، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة لامتصاص العرق ومنع الجسد من التعرق .