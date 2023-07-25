زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة «نوسا تينجارا» بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة «نوسا تينجارا» الشرقية في إندونيسيا، دون وجود خطر من وقوع «تسونامي».

وقالت الوكالة الجيوفيزيائية في إندونيسيا، إن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 75 كيلومترًا في المنطقة الشرقية من إندونيسيا، بالقرب من تيمور الشرقية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة تيمور، على عمق 89 كيلومترا.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع مركز الزلزال على مسافة 121 كيلومترا شمال كوبانج الإندونيسية، و54 كيلومترا غرب بانتي ماكاسار في تيمور الشرقية الواقعة جنوب شرق آسيا.