زلزال إندونيسيا يثير الرعب ويتسبب في اهتزاز المنازل.. قوته 6.2 درجة

ضرب زلزال إندونيسيا البالغ شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مقاطعة بابوا في أقصى شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا.

زلزال إندونيسيا

وأشارت الوكالة إلى أن زلزال إندونيسيا القوى قد تسبب في اهتزاز عدد كبير من المنازل والممتلكات، حيث تسبب في ذعر سكان مقاطعة بابوا بعد شعورهم به، وأضافت أن من المحتمل عدم حدوث موجات مد عاتية مدمرة من (تسونامي).

زلزال إندونيسيا يهز المنازل والممتلكات

وذكرت الوكالة، أن زلزال إندونيسيا وقع على عمق 33 كيلومترا من سطح البحر، مشيرة إلى شرطة المنطقة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات بين البشر.

يذكر أن دولة إندونيسيا تقع قرب منطقة حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة نشطة زلزاليا بشكل دائم، كما أن مقاطعة بابوا التي تعرضت لهزة أرضية هي واحدة من أقل المقاطعات من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

وفي فبراير الماضي، هز زلزال آخر المقاطعة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص لم يتمكنوا من الفرار عندما انهار مطعم عائم في البحر، كما تسبب زلزال بقوة 5.6 درجة في مقتل ما لا يقل عن 602 شخصًا وإصابة أكثر من 7700 شخص في مقاطعة جاوة الغربية في نوفمبرالماضي.