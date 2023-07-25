«هيئة تعاونيات الإسكان»: غدا آخر موعد لحجز شقق لؤلؤة بدر

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنَّ الموعد النهائي لانتهاء حجز وحدات لؤلؤة بدر السكنية، غدًا الأربعاء الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد مد فترة الحجز، موضحا أن آخر موعد للحجز كان يوم الأحد الموافق 6 يوليو.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء لـ«الوطن»، أنَّ موعد عقد القرعة العلنية للتخصيص، مقرر له يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل، في مقر نادي العلميين بجانب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مدينة نصر.

فيما أوضحت تعاونيات الإسكان، أنَّها طرحت 120وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، 125 مترًا للأدوار العلوية، 115 و100 متر للأرضي، مع وجود تسهيلات في السداد تصل إلى سبع سنوات، وحين الدفع كاش، يحصل المتقدم على خصم قدره 20%.

أسعار وأنظمة سداد وحدات لؤلؤة بدر

وجاءت أسعار وحدات لؤلؤة بدر المطروحة من قبل الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، في حال السداد كاش، والحصول على خصم 20%، كالتالي، وفقًا لكراسة الشروط التي حصلت «الوطن» على نسخة منها:

- الوحدة 125 مترًا سعرها 975.000 جنيه.

- الوحدة 140 مترًا سعرها 109.200.0 جنيه.

- الوحدة 150 مترًا 117.000.0 جنيه.