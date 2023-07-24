رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي بالنوبارية الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:46 م | الإثنين 24 يوليو 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألفا م3 يوميا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

مراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائي عن التحليل الدوري للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعي الخارج منها للمواصفات القياسية.

اقرأ المزيد:

مشروعات الصرف الصحي تخدم أهالي 12 قرية في قنا.. «أنقذتهم من التلوث»

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم

بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطات الصرف الصحي في أبوتشت بقنا

رئيس شركة مياه المنوفية: متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط جدام

غلق طريق الصعايدة شمال الأقصر لمدة شهر لإنهاء أعمال الصرف الصحي

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

أستاذ علوم سياسية: المنصورة الجديدة «درة تاج» المجتمعات العمرانية

«الإسكان» تستعرض تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة بـCOP27: عشرات المدن و4 أجيال

وزير الإسكان: التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة خطة اقتصادية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.