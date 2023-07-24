وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي بالنوبارية الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألفا م3 يوميا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

مراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائي عن التحليل الدوري للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعي الخارج منها للمواصفات القياسية.