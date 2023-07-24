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وزير الإسكان: 8.9 مليار جنيه استثمارات في مدينة السادت خلال 9 سنوات

كتب:

أيمن حمزة
02:40 م | الإثنين 24 يوليو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الاستثمارات بمدينة السادات خلال 36 عاماً منذ إنشاء المدينة سنة 1978 حتى 2014، بلغ 8 مليارات و481 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 حتى الآن 8 مليارات و901 مليون جنيه، أي أن حجم الاستثمارات بالمدينة في 9 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 36 عاما، منذ نشأة المدينة حتى 2014.

إنشاء 16 ألف وحدة وحدة إسكان اقتصادي

وأوضح «الجزار»، أنه خلال 36 عاما بمدينة السادات، تم تنفيذ 4224 وحدة إسكان اقتصادي، بينما في 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014، تم وجار الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة بمشروع «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل، بجانب إتاحة 31203 قطع أراضي إسكان اجتماعى، بمساحة 1650 فدانا.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.