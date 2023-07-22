حي شرق مدينة نصر يستجيب للمواطنين عبر بوابة الشكاوى الحكومية

تلقى حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، عددا من شكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتمت الاستجابة الفورية، حيث تم استكمال رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام العقار رقم 2 /4 من عمارات الهيئة العربية للتصنيع، وتمت مصادرة عدد 5 أسطوانة غاز كبيرة، وعدد واحد ميزان كبير وعدد 5 كراسي بلاستيكية، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

رفع الإشغالات بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر

كما قام حي شرق مدينه نصر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، بأعمال رفع الإشغالات من مطعم العودة من شارع مصطفى النحاس المنطقة الثامنة، وجارِ المتابعة المستمرة لما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي استجابة للشكاوى الواردة.

وفي إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لكل أنواع المخالفات، وتلبية لشكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتواءم مع تحقيق رؤية مصر 2030، تابع رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، أعمال رفع جميع الإشغالات من مساكن الهيئة العربية للتصنيع، ومحلات وباعة جائلين، وإزالة حواجز حديد وسلاسل أمام العقار، وجارِ تحرير محاضر إشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ومتابعة رفع ما يستجد، فضلا عن استكمال حملة متابعة لرفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات من أمام مدخل تاج سلطان وأسفل كوبرى جاردينيا.

استجابة فورية لشكاوى مواطنين من تابلوه كهرباء بدون غطاء

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعية وجروبات الواتس، حيث يتضررون من تابلوه كهرباء بدون غطاء مما يشكل خطورة علي العاملين والطالبات والمارة بالشارع بمدرسة نبوية موسى ثانوية بنات بشارع حسن شرارة بالمنطقة التاسعة خلف مدرسة المنهل، قامت أجهزة الحي بتركيب غطاء للتابلوه وإزالة أسباب الشكوى.