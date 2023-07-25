«الصحة» تحذر المواطنين من نقص تدفق الدم في الجسم.. يسبب أمراضا خطيرة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من نقص تدفق الدم في الجسم، وطالبت بالاهتمام بالكشف عن الأعراض المبكرة التي يسببها مثل ألم الصدر «ذبحة صدرية» أوالساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل، موضحة أن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، بالإضافة إلى أهمية استشارة مقدم الرعاية الصحية.

ضرورة متابعة التعليمات والخطوات التي يصفها الطبيب

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن عملية الدعامة القلبية لا تستغرق أكثر من ساعة وعلى المواطنين بعد إجراء العملية متابعة التعليمات والخطوات التي يصفها الطبيب المشرف على الحالة، والحصول على الأدوية التي وصفها الطبيب المختص دون زيادة في عدد الجرعات أو النقصان.

وأوضحت الوزارة أن الدعامة القلبية عبارة عن أنبوب صغير يجرى تركيبه فى الشرايين التاجية لتثبيت ممرات مفتوحة للمحافظة على تدفق الدم إلى القلب.

متى تركب الدعامة القلبية؟

وعن تركيب الدعامة القلبية، أوضحت وزارة الصحة أن الدعامة القلبية يجرى تركيبها عند الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك عندما تصبح الأوعية الدموية والتي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم، ومع مرور الوقت قد تتصلب جدران هذه الشرايين، وذلك على عكس الشرايين السليمة التي تكون مرنة ولينة.