10 نصائح من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الحارة.. بينها تجنب أشعة الشمس

وجّهت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، عن 10 نصائح للمواطنين لمواجهة موجة الطقس شديد الحرارة، ولتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، وحالات الجفاف.

11 نصيحة من الصحة لمواجهة الموجة الحارة

يأتي هذا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته درجات الحرارة واستمرار موجة الطقس الحارة بجميع محافظات الجمهورية، منذ بداية الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات من تعرض الكثير من الموطنين للإصابة بالإجهاد الحراري، تزامنا مع زيادة نسب الرطوبة، ما استدعى إصدار وزارة الصحة مجموعة من النصائح لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، ومن بينها ما يلي:

- تجنب التعرض لآشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة.

- عند الخروج من المنزل يفضل ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.

- عند الخروج يفضل ارتداء غطاء للرأس او استخدام الشمسية.

تجنب أشعة الشمس

- تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

- يفضل عدم الخروج من الساعة 1 إلى 4 ظهرا، خلال ساعات الذروة.

- احرص على الجلوس في مكان جيد التهوية.

- يفضل تقليل الاعتماد على استخدام المكيفات.

- تناول المياه والعصائر.

- الإكثار من تناول الفاكهة لاحتوائها على نسبة كبيرة من المياه والفيتامينات المفيدة للجسم.

- تجنب الانتقال المستمر من الجو الحار للبارد.

- ممنوع ترك الأطفال وكبار السن بالسيارات لمدة طويلة.