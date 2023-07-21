وزارة الصحة تحدد أكثر 5 فئات عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية

كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها كيفية الوقاية من الذبحة الصدرية، وضرورة متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام وقياس نسبة الكوليسترول.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب تجنب التدخين، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، لافتة الى أهمية رفع الوعي بالكشف المبكر والفحص الدوري على أجهزة الجسم كافة، لافتا إلى مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة، التي تعمل داخل كافة الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالإضافة إلى التواجد في الميادين والمؤسسات والنوادي الصحية.

أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وأهمها التقدم في العمر وهي أكثر شيوعا للفئة العمرية التي تبلغ 60 عاما، لافتة إلى وجود بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بها وهي مصابي مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول والتاريخ العائلي خاصة في حال إصابة أحد الأشخاص بمرض القلب.

متى تحدث الذبحة الصدرية؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الذبحة الصدرية تحدث عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، مشيرة إلى أن الذبحة ليست مرضا لكنها من أعراض مرض الشريان التاجي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مؤكدة دور الرياضة في تحسين صحة الإنسان والحالة المزاجية له أيضا فكلما تم اكتشتف الأمراض في توقيت مبكرا كلما ساهم ذلك في رفع مستوى الشفاء بنسب عالية.