نصائح وزارة الصحة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري

في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد من يقرب من أسبوع، فقد يتعرض الكثيرون للإعياء أو الأمراض نتيجة الطقس السيئ والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

حرصت وزارة الصحة على توعية المواطنين بتعريفهم بأعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري، التي تحدث للكثيرين نتيجة الموجة الحارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

- ضعف عام في الجسم.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- التنفس بصعوبة.

- جفاف في الجلد.

- صداع.

- تقلصات عضلية.

- حدوث إجهاد عام.

- إحمرار الوجه مع جفاف الجلد والتهاب العين.

- دوار مع قيء وهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، والتنفس بشكل غير طبيعي

أعراض قد تظهر عليك نتيجة البقاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لذا استشر الطبيب فورًا قبل أخذ أي دواء.

نصائح لتجنب ضربات الشمس والإجهاض الحراري

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمواطنين لتجنب الموجه الحارة وضربات الشمس والإجهاد الحراري.

- الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكميات كافية.

- الإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة للجسم، والذي يؤدي إلى الدوار والجفاف.

- تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة.

- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس فأكثر تعرضاً لإصابة بضربات الشمس.

- تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة.

- استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين، يجب تجنب التعرض للشمس.

- يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين.

- عند الشعور بالتعب، الراحة في الظل بمكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.

رفع الاستعدادت بالمستشفيات

ووجهت زارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال حالات الإصابة بضربات الشمس، مشيرة إلى أن أعراض الإجهاد الحراري تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، لافتة إلى أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات.