تشهد أسعار الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليوم 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء بالبنك الأهلي المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث للأسعار.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 30.85 جنيه للشراء.