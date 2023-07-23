سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك.. الأعلى شراء 30.90 جنيه

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك ثباتا ملحوظا، تزامنا مع إجازة البنوك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء اليوم 30.90 جنيه وذلك داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما يبلغ سعر الدولار الأقل بيعا 30.85 جنيه في بنك التنمية الصناعية.

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار داخل بنك مصر 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- ويبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه، والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.