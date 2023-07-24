سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم.. مستقر أمام الجنيه

استقر سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الاثنين على الأسعار التي أعلنت من جانب المواقع الرسمية للبنوك المصرية صباح اليوم، إذ لم يشهد أي تغيير منذ بداية التعاملات، ليسجل في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، والبيع سجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

وعن سعر الدولار في بنك البركة، بلغ في نهاية التعاملات 30.85 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم داخل بنك قناة السويس وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.