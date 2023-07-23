مجلس الذهب العالمي يرصد ارتفاع أرصدة البنوك المركزية بمواجهة الدولار

كشفت استطلاعات رأي، أجرتها مؤسسات مالية دولية، عن أن هناك احتمالية كبيرة، بنسبة 99%، بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإقرار رفع جديد لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بنهاية شهر يوليو الجاري، في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في سلسلة الارتفاعات التي قام بها الفيدرالي الأمريكي، متخلياً بذلك عن سياسته المتشددة، التي بدأت في شهر مارس من العام الماضي، مع تقلص حجم الاقتصاد الأمريكي، وتضاؤل الضغوط التضخمية، وارتفاع التخوف من موجة ركود حادة.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في 2024

ومن المرجح أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات الفائدة، مع بداية العام الجديد 2024، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على وقف نزيف هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى على مدار عام ونصف، إلى تأثر الدول النامية لضغوط اقتصادية هائلة.

الذهب الأكثر استقراراً في ظل عجز ميزانيات الدول الغربية

ومع استمرار الصراعات الجيوسياسية واستمرار عجز ميزانيات الدول الغربية واستمرار تراجع الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، كما أظهرت بيانات وزارة الخزانة، والتي أشارت إلى ارتفاع العجز بمقدار تريليون دولار في الأسابيع الخمسة الماضية، منذ أن أقر الكونجرس تشريعًا لزيادة سقف الديون، نتيجة الموجات التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، يبدو الذهب الأكثر استقراراً أمام الاستثمارات العالمية والبنوك المركزية من سندات الديون السيادية كما يرى العديد من محللي الأسواق الدولية.

وبدأ الذهب في التألق بالأسواق العالمية مرة أخرى، حيث شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية نهاية الأسبوع الماضي ليتخطي سعر الأوقية 1980 دولاراً، وتأتي التوقعات الصعودية مع اختبار أسعار الذهب للمقاومة الحرجة عند 1800 دولار للأوقية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع وصولاً مرة أخرى إلى 2000 دولار للأوقية، إذا ما تأكدت التقارير الدولية بتخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته المتشددة، وتوقفه عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

من الناحية الفنية، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، حيث يتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس عند 1.979.90 دولار للأوقية، بارتفاع 1.2%، وقد تكون هذه بداية دفعة جديدة باتجاه مستوى 2000 دولار للأوقية، ومن المرجح أن مستوى المقاومة التالي والذي ستختبره الأسواق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، سيكون حوالي 1975 دولاراً إلى 2020 دولاراً، اذا تأكدت التوقعات العالمية، بينما اغلقت البورصة العالمية تعاملات الأسبوع الماضي عند 1963 دولاراً.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وتأتي الزيادة المستمرة لأسعار الذهب العالمية مدفوعة بعدد من العوامل علي رأسها رفع البنوك المركزية للعديد من الدول احتياطيها من الذهب لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة في ظل تزايد المخاطر السيادية في الأسواق العالمية نظرا لزيادة الديون الخارجية للدول الغربية بالإضافة إلي بدء البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس من رفع احتياطيها من الذهب لتقليص اعتمادها علي الدولار , ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ، والتي سلط مجلس الذهب العالمي عليها الضوء في منشور له الثلاثاء الماضي فقد قام البنك المركزي القطري بشراء حوالي 1.6 طن من الذهب الشهر الماضي ليصل حجم الاحتياطي القطري الآن الي 93.4 طن من الذهب في احتياطياته الأجنبية, في الوقت نفسه ، أظهرت البيانات أن هناك إشارات مبكرة على أن البنوك المركزية كانت مشتريًا كبيرا للذهب الشهر الماضي ، بقيادة الصين وبولندا للسوق كما اشترت تركيا 11 طنًا من الذهب الشهر الماضي بالرغم من حركة البيع التي تبنتها لثلاثة أشهر .

استقرار ارتفاع أسعار الذهب علي المستوي المحلي

أما في الأسواق المحلية، قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ان الأسواق قد شهدت استقرار نسبي حيث استقرت الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية علي تحرك بسيط بين 2160 و2175 جنيهاً للجرام عيار 21.

ويري «جيد» أن الأسواق المحلية لن تشهد تحركا عنيفا خلال الأسبوع المقبل نظرا لتراجع حجم الطلب الموسمي في الوقت الحالي من العام إلا أن التحرك المتوقع في السعر العالمي فوق ال 2000 دولار للأوقية سيدفع الأسواق المحلية للارتفاع حتي مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب المحلي .

ومن جانبه قال لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن تبني رئاسة الوزراء لمبادرة الشعبة بالسماح للوافدين بإدخال الذهب للأسواق المحلية بدون رسوم جمركية، كان له أثر مباشر على استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين الماضيين، وأعاد التوازن النسبي بين السعر المحلي والسعر العالمي للذهب بالأسواق المحلية.