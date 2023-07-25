المشدد 15 عاما لمتهم بتجارة المخدرات في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهما بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش» بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط «فرد خرطوش»، وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية قيام المتهم «علي. م» في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش والهيروين» بقصد الاتجار بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» دون مسوغ قانوني بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين والحشيش وسلاح ناري فرد خرطوش، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.