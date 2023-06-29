أمير كرارة: الأكشن في «البعبع» كوميدي.. وأشكر أهل إمبابة على تعاونهم معنا

قال الفنان أمير كرارة، إنّ فيلم البعبع الذي يعرض في موسم عيد الأضحى تحدٍ له، حتى يظهر للناس أنه مازال لديه المزيد كي يقدمه.

وأضاف «كرارة»، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على قناة «cbc»: «الأفلام الأجنبية التي أشاهدها فيها أكشن وكوميديا، وأعتقد أن فيلم البعبع، بقالنا زمن متعملش الأكشن- كوميدي بهذا الشكل».

أكشن مختلف في فيلم البعبع

وتابع الفنان: «الأكشن في فيلم البعبع مختلف عما كنت أفعله من قبل، حيث أستخدم الأكشن من المشهد نفسه، ففي المطبخ كنت أضرب بالطاسة، أي أنه أكشن- كوميدي».

التصوير في منطقة إمبابة

وحول التصوير في منطقة إمبابة: «لما رحت هناك انبهرت وقلت إزاي أنا مجتش هنا قبل كده، الناس اللي هناك حلوة وجدعة، وكل اللي كانوا واقفين في الشبابيك والبلكونات من الأهالي، المخرج استخدم الميكروفون وكان يستئذنهم في الصراخ بعدما يقول أكشن، وهو ما نفذه الأهالي، كانوا متعاونين معنا للغاية، وأنا أشكرهم على ذلك».