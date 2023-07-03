«الجيزة»: محطة إمبابة في الخط الثالث لمترو الأنفاق سترى النور قريبا

أكدت محافظة الجيزة أن محطة مترو إمبابة في الخط الثالث لمترو الأنفاق سترى النور قريبا، موضحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن المحطة تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية.

تفاصيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث

وتقع محطة مترو إمبابة في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لخط مترو الأنفاق الثالث، ويمتد بطول 6.6 كيلومتر، ويشمل على محطة نفقية واحدة وهي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هي المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، التي أكدت أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبي في يوليو الجاري.

مزايا تشغيل المرحلة الجديدة

وقال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل في جامعة بني سويف، إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق تسهم في تخفيف الضغط على مختلف المناطق في القاهرة الكبرى، وتسير حركة المواطنين بصورة كبيرة، خاصة في منطقتي إمبابة والبوهي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرحلة تأتي ضمن حرص وزارة النقل، على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحاً أن هذه الوسائل تسهم في جذب أصحاب السيارات الخاصة إلى استقلال هذه النوعية من الوسائل.