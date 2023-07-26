«تعاونيات الإسكان»: اليوم آخر موعد لحجز وحدات لؤلؤة بدر

قال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو، آخر موعد لانتهاء حجز شقق لؤلؤة بدر، مشيرا إلى أن آخر موعد للحجز كان يوم الأحد الموافق 6 من شهر يوليو، موضحًا أنه تم طرح 120 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة.

موعد عقد قرعة التخصيص

وتابع «البارودي»، أن يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل، هو موعد عقد القرعة العلنية للتخصيص، المقرر لها في نادي العلميين، بجوار مبنى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن مساحات وحدات لؤلؤة بدر مختلفة ومتنوعة، منها 100 و115 مترا للأدوار الأرضي، و125 مترا للأدوار المعلوية المتكررة.

تسهيلات في السداد.. وشرط خصم 20%

وأعلن اللواء مهندس وليد البارودي، عن حصول المتقدم على خصم قدره 20% عند دفع ثمن الوحدة كاش، بالإضافة وجود تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات لمن لا يدفع كاش.

أسعار وأنظمة سداد وحدات لؤلؤة بدر

ووفقًا لكراسة شروط لؤلؤة بدر، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نوافيكم بأسعار وأنظمة سداد وحدات لؤلؤة بدر، المطروحة من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.