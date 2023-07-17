«الداخلية» تستقبل آخر أفواج حج القرعة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة

استقبلت وزارة الداخلية، آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولي، إثر عودتهم من الأراضى المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء جميع الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

بعثة حج القرعة تحقق نجاحا كبيرا

وحققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.