بـ«العربية والفرنسية».. وزير الأوقاف يطالب الأئمة بتطوير الذات والحفاظ على القمة

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة للأئمة والعاملين في الوزارة، حثّهم فيها على تطوير الذات وعدم التوقف للحفاظ على الوجود في القمة، محذّرا من الكسل، خاصة وأنّه لا يساعد في الوصول لأي إنجاز.

وقال جمعة، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: «عندما تتوقف عن تطوير ذاتك، يكبر عليك الوقت والآخرين، وستجد نفسك تتخلف أو بعيدا عن المنصب القيادي الذي كان لديك يوما».

وأضاف وزير الأوقاف: «البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها، المحافظة على أي إنجاز حققته والبناء عليه، أصعب بكتير من الإنجاز نفسه».

وغرد الوزير باللغة الفرنسية: «Lorsque vous cessez de vous développer, le temps vous anticipe et les autres vous avancent. Apinsi, vous devenez dans l' arrière ou, au moins, vous reculez de l'avant-garde où vous étiez. Garder le sommet est plus difficile qu'y arriver.préserver ce que vous avez acquis et fonder sur cet acquis se tient si difficile que l'atteibdre. Point de condoléance aux paresseux».