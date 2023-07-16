وزير الأوقاف يُعلن عن مسابقة جديدة للأئمة.. 11 شرطا للتقديم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إجراء مسابقة بين أئمة وزارة الأوقاف للإيفاد الدائم لعام 2023م، على أن يتوفر في المتقدم عدد من الشروط.

وحددت الأوقاف شروط التقديم للمسابقة في التالي:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات.

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف

3- أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عامًَا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (القرآن الكريم كاملاً– العـقيدة– التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السيرة النبوية والثقافة العامة).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم بالتعاقد الشخصي.

10- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

11- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

كيفية تقديم الطلبات للمشاركة بالمسابقة

وأوضح وزير الأوقاف، أن الطلبات تُقدم على موقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين)، وللتقديم اضغط هنا

وأشار «جمعة» إلى أن هذه المسابقة تبدأ اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخه، على أن يكون المتقدم مستوفيًًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، موضحا أن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.