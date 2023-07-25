الأسواق العالمية تترقب موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. هل سترتفع الفائدة؟

يترقب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والأسواق العالمية والشركات الكبرى موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير سعر الفائدة، هل سترتفع أم ستتوقف عند سعرها الحالي، من المقرر انعقاد الاجتماع خلال يومي 25 و26 من شهر يوليو الجاري.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وتنتظر الأسواق العالمية، موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى 4.1% أم أنَّه يقرر وقف الزيادة ليرى أثر التشديد السابق، بحسب الصحف الأمريكية.

وبعد معرفة موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنَّه من الممكن ان ترتفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر يومي 25 و26 يوليو الجاري، مضيفًا أنَّه المسؤولين عن السياسة النقدية يتوقعون رفع سعر الفائدة بشكل أعلى خلال هذا العام، في محاولة لتقليل ضغوط الأسعار المستمرة، وتهدئة أسواق العمل الأمريكية.

تحديد موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم

وأضاف «جيروم»، أنَّه كان من الضروري تحديد موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد قرار صارم بشأن سعر الفائدة، بالإضافة إلى التشديد النقدي لكبح معدل التضخم التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية، الذي وصل إلى 2%، وهو ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكشفت التوقعات الأخيرة، أنَّ عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توقعوا ارتفاع سعر الفائدة بمقدار قد يصل إلى نصف نقطة مئوية أخرى خلال هذا العام.