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استقرار أسعار الذهب عالميا وسط ترقب اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

كتب:

وليد عبد السلام
02:48 م | الإثنين 24 يوليو 2023
سبائك ذهب

سبائك ذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية، استقرار اليوم الاثنين 24-7-2023، وسط ترقب المستثمرين اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، مع توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة، وترقب لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني الخميس المقبل، وأرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو يوم الجمعة المقبل، وفقًا لرويترز.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يجتمع بنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان لمناقشة أسعار الفائدة.

أسعار الذهب العالمي

وسجلت أسعار الذهب استقرارا دون تغيرات ملحوظة عند مستوى 1960.01 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1961.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار

تراجع مؤشر الدولار، لكنه استقر قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع في 20 يوليو، ما حد من ارتفاع الذهب، حيث إنّ الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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بقلم وليد عبد السلام