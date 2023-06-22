أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

عمقت أسعار الذهب من خسائرها في الأسواق العالمية، خلال الساعات الماضية، بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس، خلال شهادته اليوم الخميس، والتي أظهرت أن هناك اتجاه نحو استمرار رفع الفائدة، اعتماداً على البيانات، وكذلك عدم النية لخفض الفائدة في الفترة القريبة المقبلة.

وبسبب هذه التصريحات، والتي تشير بعدم الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، انخفضت أسعار الذهب العالمية لتسجل في المعاملات الفورية الآن 1916 دولاراً للأوقية، بنسبة تراجع بلغت 0.80%، بينما تسجل في المعاملات الآجلة 1928 دولاراً للأوقية.

تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية يدفع الذهب للتراجع

وتتعرض أسعار الذهب لمزيد من الضغوط مع مقاربة مؤشر الدولار لمستوى 102، وارتفاع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات لأعلى المستويات خلال الجلسة، حيث تراجعت أسعار الذهب بقوة بعد صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي أسهم في ارتفاع سعر مؤشر الدولار مما خلق ضغطًا على أسعار الذهب عالميًا.

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد تجدد المحادثات، حول رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب تتجه للصعود بالأسواق المحلية

وعلى الصعيد المحلي بدأت أسعار الذهب في الارتفاع خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2210 جنيه للجرام وعيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في السبائك بـ 2526 جنيه للجرام وعيار 18 بـ 1890 جنيه، وتؤثر أسعار الفائدة واتجاه الدولار على الأسعار العالمية للذهب بشكل كبير حيث أن هناك علاقة طردية بين الدولار والذهب.